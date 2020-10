Météo France : les prévisions pour ce mardi 20 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l'air

Ce mardi, une dépression au large de l’Irlande dirige sur les Hauts-de-France un flux de sud, associé à une perturbation qui progresse lentement en Manche. En matinée, le temps sera déjà couvert avec des pluies faibles sur l’ouest du territoire.Dans l’après-midi, les précipitations glissent vers l’est, et c’est toute la région qui sera concernée par l’humidité. Les pluies devraient rester éparses toute la journée, mais sans doute plus continues de l’Oise à la Thiérache. N’oublions pas les rafales de vent possibles jusque 50 km/h.Les températures ce matin, varient de 6 à 10 degrés : 6 à Beauvais et Luchy, 8 pour Arras et Douai.Les maximales, elles, seront en hausse : 15 pour Amiens et Thézy-Glimont, 16 à Dunkerque et Saint-Pol-sur-MerDes températures qui vont continuer de monter, avec une moyenne de 20 degrés pour les maximales grâce à de l’air doux qui nous arrive. Côté ciel, après les pluies de la nuit et de la matinée, le ciel restera couvert, même si quelques éclaircies tenteront de se frayer un chemin, sauf en bord de mer où la couverture nuageuse restera compacte. Le vent sera fort également jusque 90 dans l’intérieur, 100 à la cote et 110 aux Caps.et, le temps se calme, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, sans doute quelques averses dans l’Oise et l’Aisne, mais cela reste à confirmer.Aujourd'hui, les concentrations de polluants dans l'air resteront faibles dans les Hauts-de-France, grâce aux bonnes conditions de dispersion.La météo attendue ce mardi permettra en effet de lessiver l'atmosphère et de générer une bonne qualité de l'air .