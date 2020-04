Météo France : les prévisions pour ce mardi 21 avril (et les prochains jours)

Températures



Nous avons démarré la semaine de bien belle manière, et nous allons la poursuivre aussi agréablement !Ce mardi matin, la situation générale évolue peu, le vent sec venant de l’est empêche toute formation de brumes ou de brouillards, selon Météo france. Le soleil se fait donc généreux dès les premières heures de la journée.Et même les heures d’après, d’ailleurs ! Toujours pas de nuage à l’horizon, seulement ce petit vent d’est calibré autour de 40 km/h qui ne faiblit toujours pas.Les températures ce mardi matin sont comprises entre 8 et 10 degrés: 8° à Valenciennes, 10° à Compiègne et Giraumont.Dans l'après-midi, le mercure oscille entre 17 ezt 23 degrés : 17° à Dunkerque, 21° à Lille, 22° pour Amiens et Saveuse.Pour la journée de mercredi, pas de changement non plus ! La situation reste bloquée sur un temps plus que printanier. Le matin, les éclaircies seront déjà au rendez-vous sans souci de visibilité. Et ce sera la même chose l'après-midi. Températures de 10 à 22 degrés.Jeudi, on garde le même casting, uniquement du soleil ! A noter qu’il va faire très doux pour la saison avec des maximales qui gagnent 2 ou 3 degrés par endroit.Enfin, vendredi, la vaste zone anticyclonique qui s’était installée sur le nord de l’Europe s’affaisse quelque peu. Conséquence, des nuages se forment, pouvant lâcher quelques rares gouttes. Mais à ce stade, le risque est limité. (Températures 10 à 24 degrés)Toute la région conserve une bonne qualité de l'air ce mardi, grâce notamment aux vents soutenus qui favorisent la dispersion des polluants.Et pendant la durée du confinement, Atmo Hauts-de-France poursuit la surveillance de l'air, avec plus de 40 stations de mesures fixes réparties dans nos 5 départements.