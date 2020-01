Météo France : les prévisions pour ce mardi 21 janvier (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Ce matin, attention aux brumes et brouillards denses, sur les routes. La météo sera marquée dans toute la région par un soleil timidement caché derrière les nuages.En mi-journée, les éclaircies seront déjà revenues un peu partout, sauf au littoral où les nuages pourraient faire de la résistance. Le vent sera nord-est mais faible tout au long de la journée.Coté température, n'attendez pas de dégel au lever du jour : -3°C à Compiègne et Vignemont, 0°C à Boulogne-sur-Mer et Etaples.Pour les maximales,, comptez 4 à 7°C : 4 pour Arras et Monhy-le-Preux, 6 pour Abbeville et Eaucourt-sur-Somme.Mercredi, la grisaille se reformera comme la veille au petit jour. En journée, la visibilité s’améliore mais les nuages restent nombreux, malgré des éclaircies temporaires au sud. Températures : – 2 à 5 degrés.Jeudi, la nébulosité en nuages bas persiste. La journée sera maussade dans l’ensemble, avec tout au plus quelques eclaircies en fin de journée qui percent par l’Aisne. Les températures commencent à remonter tout doucement.Et puis vendredi, le ciel sera variable, avec un ciel chargé en matinée avant que les éclaircies s'imposent. Côté températures, attendez-vous à 0 à 6 °C.