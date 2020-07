Météo France : prévisions pour ce mardi 21 juillet (et pour les prochains jours)

Météo France : prévisions matin

Météo France : prévisions après-midi

Météo France : minimales

Météo France : maximales

Les tendances pour les prochains jours

Météo des plages mardi 21 juillet

La qualité de l'air mardi 21 juillet

► MardiOn note peu d'évolution ce mardi : les conditions restent anticycloniques et le soleil est généreux dès le lever du jour, même s'il est un peu nuancé en matinée par quelques nuages sur le Nord-Pas-de-Calais à la faveur d'une masse d'air un peu plus humide que sur la Picardie.Quelques brumes localisées sont également possibles en tout début de journée vers les Flandres. Le flux de nord à nord-ouest est faible.► Dans l'après-midiLe vent se renforce un peu et devient modéré. Côté ciel, le soleil brille sans partage sur l'Aisne, l'Oise et la Somme, plus au nord, il reste bien présent, mais doit composer avec quelques cumulus de beau temps inoffensifs.► TempératuresAu petit matin, on relève un modeste 7° vers Arras, 9 sur Abbeville, 11 à Lille et Amiens, et jusque 14 pour Dunkerque.Les maximales affichent quant à elles, de 20 à 27° des plages du Nord au sud des Hauts-de-France.► Pour les prochains jours► MercrediPas de grand changement prévu pour mercredi, en-dehors de quelques faibles débordements nuageux en marge d'un temps plus perturbé au nord. La journée se déroule donc sous un beau soleil accompagné de quelques cumulus et de nuages élevés. Minimales 9 à 14°, maximales 20 à 26.► JeudiL'anticyclone faiblit un peu, le flux s'orient à l'ouest et le ciel se fait un peu plus nuageux en nuages d'altitude, températures stationnaires.► VendrediUn petit passage perturbé apporte un ciel variable, donnant quelques ondées en journée, sous un vent de nord-ouest faible.► La météo des plages pour ce mardi 21 juilletSous des conditions anticycloniques, les nuages assez présents en bord de mer en début de journée s'écartent progressivement pour faire la part belle au soleil ! La journée s'annonce donc radieuse sur notre littoral, avec tout juste quelques cumulus décoratifs. Malgré ce beau temps, les maximales peinent à grimper, 20 à 21° sur le sable de la mer du Nord à la baie de Somme, 17 ou 18 dans l'eau, car le vent de nord, inférieur à 5 nœuds au petit matin, soit force 1 à 2 , fraîchissant 10 à 15 nœuds l'après-midi, nous apporte un air plus frais. La mer est peu agitée en général, agitée en allant vers la côte picarde.L'indice UV affiche une valeur de 7 entre 12 et 16 heures : restez donc vigilants et protégez bien les peaux les plus sensibles.► La qualité de l'airElle sera encore bonne, avec des niveaux d'ozone qui resteront modérés sur l'ensemble des Hauts-de-France.Conseil Atmo du jour : nos déchets et leur traitement participent aussi à la pollution de l'air. Pour un air meilleur, évitez l'achat de produits suremballés, et privilégiez les alternatives durables aux produits jetables.Texte : Paul Renard