Météo France : prévisions pour ce mardi 21 mai et pour les prochains jours

Oui nous allons avoir plus de soleil aujourd’hui, mais ce matin, il faut rester prudent et vigilant sur les routes, car des plaques de nuages bas voire des bancs de brouillard parfois denses se sont développés en fin de nuit.Certes cette grisaille va se disloquer dans la matinée mais en se rapprochant du bord de mer elle pourrait être tenace ! Logiquement sur une bonne partie de la région à la mi-journée, nuages et éclaircies feront « bon ménage ».Dans l’après-midi entre soleil et nuages « le cœur du ciel va balancer » néanmoins, sur le sud, les nuages plus développés que sur le reste de la région peuvent donner quelques averses.Le vent orienté au nord-ouest est faible à modéré, quelques pointes de 30 à 40 km/h se feront sentir l’après-midi.Les températures matinales s’échelonnent de 6° (en Avesnois) à 12° sur les côtes, les maximales en profitent pour grimper un peu par rapport à hier la fourchette du jour étant 16° à 20°.Attendons-nous à une journée plutôt agréable avec des bancs de nuages élevés plus ou moins épais et des températures de 5 à 11° le matin, 16 à localement 21° l’après-midi.Encore une journée clémente avant que n’arrivent par l’ouest en milieu d’après-midi et soirée les nuages de la prochaine dégradation qui pourront lâcher de petites ondées. Les températures seront en hausse : 8 à 12° pour les minimales, 18 à 23° pour les maximales.La journée sera marquée par le passage de la perturbation, des pluies éparses le matin qui vont ensuite se renforcer en journée, puis nous passerons en ciel de traîne en soirée par les côtes. Minimales : 10 à 12°, maximales 17 à 20°. Indice de confiance pour cette échéance 3 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette