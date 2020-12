Météo France : les prévisions pour ce mardi 22 décembre (et les jours suivants)

Le contexte général n'évolue pas et la perturbation d'hier continue d'onduler sur nos terres. Le temps reste donc gris et pluvieux avec de bien rares accalmies et le vent de sud-ouest est modéré, mais les rafales se font plus faibles, aux alentours de 40 kilomètres par heure.

© METEO FRANCE

Cet après-midi, on prend les mêmes et on recommence, avec des cumuls qui peuvent alors atteindre 20 millimètres sur une large bande centrale de la région. Quant au vent, il reste bien présent avec des pointes de 30 à 40 kilomètres par heure.

© METEO FRANCE

Sous la couverture nuageuse de la nuit, les températures ne chutent pas et les minimales frisent des records pour un mois de décembre : 10 ou 11° presque partout, voire 12 sur Beauvais, Calais ou Dunkerque

© METEO FRANCE

Les maximales sont, elles aussi, bien au-delà des moyennes et s'échelonnent de 13° vers Boulogne ou Dunkerque à 15 sur Senlis ou Compiègne par exemple.

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Tout cela n'évolue guère mercredi et la journée s'annonce une nouvelle fois pluvieuse et venteuse sous des températures très douces, mais, en fin d'après-midi, se profile enfin un ciel de traîne que l'on retrouve jeudi accompagné d'air froid sous un flux de nord modéré qui occasionne une chute brutale des températures : minimales 3 à 6°, maximales 7 à 9.

© METEO FRANCE

Vendredi, le ciel reste partagé entre éclaircies, passages nuageux et ondées anecdotiques. Les températures poursuivent leur baisse et annoncent le retour des gelées matinales, avec 0 à 3° au petit matin, 5 à 7 dans l'après-midi.

Qualité de l'air

Aujourd'hui la qualité de l'air reste bonne dans les Hauts-de-France : en effet, les vents soutenus et les pluies contribuent à un air meilleur en dispersant les polluants.

© ATMO

Un moteur de véhicule bien entretenu rejette moins de polluants : gardez votre voiture en bonne santé pour limiter la pollution.

Notez que l'indice de la qualité de l'air évolue à partir du 4 janvier prochain, avec la prise en compte des particules PM 2,5, un maillage plus précis de la région, une nouvelle carte et une nouvelle échelle de qualité de l'air.