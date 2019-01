Météo France : les prévisions pour ce mardi 22 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Voilà la! Voilà l'hiver ! En fin de nuit, sont arrivées sur les Hauts-de-France, des pluies verglaçantes. Ces pluies sont suivies de neige, selon Météo France qui a déclenché une vigilance orange . A midi la traine occupera déjà une large bande littoral et va finir de gagner toute la région durant l'après-midi.Après une accalmie derrière avec le retour bref d'un ciel peu nuageux à nuageux, on bascule dans un flux instable de nord-ouest avec le passage successif de fonts secondaires actifs. Compte-tenu le l'instabilité importante, le risque orageux est assez net :L'intensité des précipitations est alors plus importante sur les départements côtiers ce qui ajoute localement des quantités de neige plus importante notamment sur l', l'ouest de la. A noter les rafales de 60 à 80 km/h au passage des orages sur une large bande côtière.Ça dépend des endroits :- 2 à 5cm partout (voire 6 ou 7cm pour l'Avesnois et la Thiérache).- localement 7 à 10 cm sur l'Artois et la Somme.ça va neiger encore. 1 à 5 cm près des frontières belges. Sur sur l'ouest des Hauts-de-France, ciel plus variable avec rares averses, pluies et neige mêlées sur la côte voire grésil, essentiellement neigeuses dans l'intérieur.moins de neige. Le ciel restera très nuageux en nuages bas en cours de nuit, avec rares averses sur le littoral de mer du Nord, circulant vers le sud dans l'intérieur. Pluie et neige à la côte, plutôt de la neige dans l'intérieur. Ciel variable très nuageux en cours de journée, avec maintien de quelques averses côtières.ciel très nuageux à couvert. La neige nous quitte mais il fait toujours entre -2°C et 6°C.