Météo France : les prévisions pour ce mardi 22 octobre (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Mercredi

© METEO FRANCE

Jeudi

Vendredi

Ce mardi, les hautes pressions vont se généraliser à tous les Hauts-de-France, et la masse d’air va se faire légèrement plus sèche. Conséquence : on verra un ciel à nouveau gris et encombré dès le lever du jour avec notamment quelques brumes et brouillards sur le Haut-Artois, mais avec un temps sec.Au fil de l'après-midi, le soleil va tenter une percée de la couche de nuages bas, les éclaircies devraient être plus belles en descendant vers le sud de la Picardie. L’atmosphère restera encore sèche jusqu'à la nuit suivante, où un nouveau passage pluvieux est attendu.Les températures minimales évoluent 3° au-dessus des normales : 8° à Compiègne et à Braisnes, 10° à Lille et Lambersart.En journée, en revanche, les maximales seront quasi-conformes aux moyennes habituelles : 14° à Saint Quentin et Bohain-en-Vermandois, 15° à Calais et Coquelles.On démarrera la journée avec un passage perturbé et pluvieux mais qui sera vite évacué, si bien que dès le milieu de la matinée, la situation s'améliore et le soleil arrivera à se montrer un peu partout. Et forcément les températures maximales remontent, avec en moyenne 17° attendus.Le temps va se faire très couvert, avec un peu de pluie en remontant vers le nord des Hauts-de-France. Les températures s'étendront de 13° à 17°.Au programme, vendredi, de nouvelles conditions anticyclonique avec nuages le matin et des éclaircies l'après-midi. Côté températures, comptez 10 à 15°.