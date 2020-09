Météo France : prévisions pour ce mardi 22 septembre et pour les prochains jours

► MardiCe matin, on va retrouver de la grisaille sous forme de brumes et brouillards, mais ils se dissipent assez vite en matinée. Le soleil s’impose par la suite en reprenant le contrôle du ciel.L’après-midi sera également agréable. En fin de journée, on pourra noter tout de même quelques nuages d’altitude qui commencent à s’inviter par moment dans le ciel à l’approche d’un changement de temps pour le lendemain.► TempératuresLes températures le matin seront conformes aux normales10 à Compiègne et Ricquebourg11 à Valenciennes et La SentinelleEn revanche, les maximales sont toujours 7 degrés au-dessus des moyennes25 à Lille et Beaucamps Ligny26 à Laon et Gizy► Pour les prochains joursDes températures qui vont commencer à baisser à partir de mercredi accompagnées surtout d’un changement de temps significatif.La journée commencera sous un ciel nuageux avant le passage d’une perturbation. Les 1ères pluies concerneront le littoral, avant de concerner tous les Hauts-de-France dans l'après midi.Températures de 12 à 23 degrés.► Jeudi, le ciel sera encore bien encombré, avec des averses et du vent très soutenu en rafales.► Et enfin vendrediEncore une journée mitigée, avec un temps gris et un régime d’averses qui pourraient être orageuses en remontant dans le nord des Hauts-de-France.Et surtout les températures seront cette fois en dessous des normales.► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air sera médiocre sur les Hauts-de-France et mauvaise sur le Nord, touché par un épisode de pollution.Les particules en suspension devraient en effet rester à des niveaux de concentrations importants pour une partie de ce département.Plus d'informations sur www.atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez