Météo France : les prévisions pour ce mardi 23 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le week-end prochain dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons passer à l’heure d’hiver (n’oubliez pas de reculer vos montres d’une heure) mais peut-être aussi aux températures presque « hivernales » ! En attendant, profitons pour le moment d’un temps « calme » grâce aux conditions anticycloniques qui se maintiennent, selonUne fois n’est pas coutume, débutons le bulletin du jour par les minimales car elles sont « frisquettes » les températures ce matin !! Dans l’Oise, le thermomètre va descendre à 0° (sous abri) à Beauvais, à 1° à Senlis, mais aussi à Château-Thierry dans l’Aisne donc nous ne serons pas loin des gelées, et sur le reste de la région surtout dans l’intérieur, elles ne sont pas beaucoup plus élevées (2 à 6°) tandis que sur les côtes Météo France a annoncé 9 à 12°.Le ciel de notre matinée va lui rester un bon moment gris, à cause de l’humidité résiduelle, mais aussi du flux de secteur ouest, donc nuages bas, voire formations brumeuses localisées, qui vont se déchirer au fil des heures pour ensuite laisser place à un ciel voilé. Le vent sera sensible avec des pointes atteignant 50 km/h sur la frange maritime.L’après-midi verra le vent souffler en rafales sur l’ensemble de la région, quant au ciel, l’impression sera agréable et bien lumineuse et plus douce qu’hier (à l’abri du vent) puisque les maximales vont remonter légèrement 16 à 19°.matin, l’humidité de basse couche va, une nouvelle fois, favoriser la formation de brumes ou brouillards (parfois denses) qui pourront tarder à se dissiper. Heureusement le ciel va redevenir variable l’après-midi, il sera plus ensoleillé près des côtes que dans l’intérieur. Les minimales remonteront (9° en moyenne) les maximales seront encore supérieures aux normales de saison (16° en moyenne).il ne devrait pas y avoir de vrai changement, grisaille matinale et retour progressif d’éclaircies dans l’après-midi, en revancheune perturbation semble réussir à s’infiltrer sur la région, si cela se confirme le temps sera pluvieux toute la journée (pluies parfois soutenues) les températures amorceront une baisse, prélude de notre week-end qui s’annonce bien plus frais encore !