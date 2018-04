Météo France : les prévisions pour ce mardi 24 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mardi

Carte Météo France pour ce mardi matin

Carte Météo France pour ce mardi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce mardi, une onde va arriver sur la région selon Météo France. Certes, la journée va commencer sous un ciel généralement assez ensoleillé, mais en se rapprochant du littoral la couverture nuageuse devient de plus en plus épaisse donnant une ambiance bien grise, ambiance dans laquelle quelques gouttes peuvent concerner une zone allant du Calaisis au Dunkerquois. Le vent de secteur ouest à sud-ouest est soutenu sur la Manche (rafales 40 - 50 km/h) toute la journée.Certes, si l’on se réfère à la semaine dernière les températures au petit matin baissent mais elles restent « confortables » pour la période : 7° à 10°.La suite ? Par évolution diurne la couverture nuageuse s’épaissit, c’est sur le sud-est de la région qu’il sera le plus lumineux. Quant au risque pluvieux il se maintient en bord de mer.Les maximales sont stables, 16 à 21° dans l’intérieur, une relative fraîcheur persistant sur les côtes avec 14 et 15°.Dans la nuit de mardi àun front froid va balayer la région d’ouest en est avec des pluies faibles, il nous quittera par les frontières en journée. Par l’ouest va revenir un ciel de traîne peu chargé, donc assez agréable puisque bien ensoleillé ! Le vent d’ouest soufflera encore en rafales (50km/h) sur la Manche, et les températures seront encore légèrement supérieures aux valeurs observées généralement à cette période l’année (11°/17°)si tout se confirme une belle journée nous attend. Le ciel sera peu nuageux à nuageux, nous resterons au sec (mais avec encore ce vent d’ouest sensible), hélas les températures rentreront dans les normes de saison (7° et 16°).La tendance pouravec un indice de confiance de 3 sur 5. La journée commence bien mais à l’approche d’une perturbation l’après-midi le temps va s’instabiliser avec quelques averses parfois orageuses, qui nous quitteront en soirée par les frontières. Les températures seront stables par rapport à la veille.