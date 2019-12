Météo France : les prévisions pour ce mardi 24 décembre (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Mercredi,

Jeudi

Vendredi

Piloté par un centre dépressionnaire sur l’Angleterre, un retour pluvieux et venteux a abordé la région par le sud-ouest en soirée de lundi avant de se généraliser durant la nuit.Au lever du jour, les précipitations commencent leur évacuation vers la Belgique et en milieu de matinée, elles ne concernent plus que l’est d’un axe Valenciennes-Soissons.À l’arrière s’installe un ciel de traîne variable porteur d’averses, averses parfois virulentes sur la Manche. Le vent d’ouest donne de fortes rafales sur le côtier, atteignant 80 à 85 kilomètres par heure dans le Détroit.Dans l’après-midi, le régime d’averses se généralise partout, mais notons qu’entre deux ondées, le ciel se fait parfois bien lumineux. Le vent reste bien présent, avec encore de fortes bourrasques.Au petit matin, les minimales sont encore bien supérieures aux moyennes de saison : au choix 6 ou 7°.Les maximales ne sont pas en reste et affichent 11 à 13°.le ciel de traîne se fait de moins en moins actif, les conditions s’améliorent par l’ouest en cours de matinée et, sans parler de grand beau temps, une grande partie des Hauts-de-France bénéficie d’un ciel bien lumineux, tandis que l’est reste encore sous les nuages et quelques ondées éparses. Un bien court répit avant le passage d’une nouvelle onde durant la nuit suivante.L'onde s’évacue vers la mi-journée, nous laissant un ciel plus sec mais assez nébuleuxles conditions anticycloniques se renforcent, mais l’humidité résiduelle a de mal à s’évacuer.