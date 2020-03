Météo France : prévisions pour ce mardi 24 mars et pour les prochains jours

► MardiUne grande partie de la semaine devrait à l’image de ce lundi, une belle journée météo !Ce matin, pas d’évolution donc de la situation générale. Le soleil dominera encore le ciel dès le lever du jour.Au fil des heures, le soleil continuera de régner en maître dans un ciel bleu azur.Quasiment pas de nuages à signaler. Le vent sera moins piquant que ce que l’on avait encore aujourd’hui.► TempératuresLes températures le matin seront très inférieures à ce que l’on serait en droit d’attendre pour une fin mars.-2 à Valenciennes et Saint-Saulve1 pour Abbeville et DrucatDe même dans l'après-midi, on sera légèrement en dessous des moyennes.11 à Laon et Cerny les Bussy13 à Lille et Wambrechies► Pour la suite de la semaine côté météo► MercrediNous allons garder un temps lumineux, très ensoleillé, avec le même scenario que ce début de semaine.Les températures resteront cependant encore bien froides le matin…► JeudiA la différence des jours précédents, on notera une petite bulle d air froid d’altitude sur le centre de la France, qui nous apportera qq nuages…des nuages qui se formeront par évolution diurne sur la moitié sud des HDF…Et sur l’extrême sud picard, qq gouttes sont même possibles sous les nuages les + épais…Températures de 0 à 10 degrés…► Et puis vendrediRetour à un temps sans nuage, avec peut être un peu de vent en pointes sur la côte autour de 40 kmh.AVEC CE BEAU TEMPS ON SERAIT TENTE DE SORTIR. MAIS RESTEZ CHEZ VOUS. C’EST LE MEILLEUR MOYEN DE SE PROTEGER DU VIRUS ACTUEL.Texte : Thomas Leridez