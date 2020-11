Météo France : prévisions pour ce mardi 24 novembre et pour les prochains jours

► MardiLes pressions partent à la baisse. Au lever du jour, c’est souvent la grisaille qui domine avec beaucoup de nuages bas, de brumes et de brouillards, notamment dans l’Aisne et l’Oise. Une grisaille qui ne se dissipera que lentement en matinée. Vous ferez donc attention à vos visibilités.En mi-journée, des éclaircies se forment sur la façade ouest des Hauts-de-France. Mais elles sont temporaires puisqu’ un voile de nuages élevés envahit le ciel par l’ouest, tandis qu’ à l’avant le temps reste concerné par les mêmes nuages bas que le matin. Le vent de sud-est se renforce un peu.► TempératuresLes températures minimales seront en baisse demain :4 attendu à Beauvais et La-Rue-Saint-Pierre6 à Saint Omer et ClétyLes maximales aussi concèdent quelques degrés :9 à Saint Quentin et Thenelle10 à Lille et Pérenchies► MercrediPas vraiment de changement. On retrouvera une bonne dose de grisaille matinale, et quelques timides éclaircies. Eclaircies qui ne dureront pas puisque dans l'après-midi, le ciel se charge encore plus à l’approche d’un front perturbé prévu pour la soirée et la nuit suivante.► JeudiCette perturbation s’enfonce lentement pour traverser les Hauts-de-France du nord vers le sud, avec des pluies faibles.► Et enfin vendrediDans un flux de nord-est, le ciel reste bien gris, donnant çà et là quelques bruines.Températures de 5 à 9 degrés► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air devrait rester bonne sur l'ensemble de la région avec des concentrations en polluants qui resteront à des niveaux faibles.Et puis Le saviez-vous ? La cuisson en cuisine émet des particules fines et des composés organiques volatiles. Pensez à utiliser la hotte aspirante et à aérer pendant et après avoir cuisiné.Texte : Thomas Leridez