Météo France : les prévisions pour ce mardi 25 août et pour les prochains jours

Températures

Météo des plages

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Une dépression se creuse sur l’Irlande et nous amène aujourd’hui une zone de mauvais temps, mais aussi un flux de secteur sud-sud-ouest assez-fort (voire fort en cours de nuit prochaine).Concrètement ce matin l’ensemble de nos départements se retrouve sous les nuages, selon Météo France. Ces derniers délivrent pluies éparses sur le sud et l’est de la région, faibles mais continues ailleurs. Le vent se renforce » et souffle en pointes autour de 50 à 60 km/h, jusqu’à 70 km/h sur le littoral exposé, au passage du front chaud de la perturbation.Dès que ce front chaud nous quitte, nous allons bénéficier d’une amélioration en début d’après-midi avec le développement de quelques éclaircies.Toutefois, le front froid de la dégradation arrivera très vite, il semble épargner l’Oise et l’Aisne mais restera peu actif. Les pluies seront de courte durée, ce qui nous laisse espérer un ciel plus lumineux pour la fin de journée.Le vent, en revanche, sera plus marqué : rafales de 50 à 60 km/h à l’est des Hauts-de-France, de 60 à 80 km/h à l’ouest et de 90 km/h sur les caps. En soirée et en cours de nuit il soufflera encore fort : rafales de 60 à 80 km/h dans l’intérieur, de 80 à 100 km/h sur le littoral.Les minimales du jour s’échelonnent, selon Météo France, de 12° à 14° dans les terres, de 15° à 16° sur la côte.Les maximales restent estivales, surtout sur le sud de la région, la fourchette du jour allant de 22 à 28° du nord au sud dans l’intérieur, et de 20 à 23° sur la façade maritime.Les pluies du matin laissent la place aux averses l’après-midi. Mais en bord de mer le temps change rapidement et quelques éclaircies font leur retour.Côté températures, comptez sur 19 à 21° dans l’eau, 21 à 23° sur le sable, mais il faudra réussir à supporter les rafales de vent de 70 à 80 km/h !La mer peu agitée deviendra agitée puis localement forte en fin de journée avec les rafales de vent qui se renforceront encore un peu plus.Peu de soleil aujourd’hui, l’indice UV est donc faible : 3.: nous serons à l’arrière de la perturbation, sous un ciel de traîne peu actif, même si un risque d’averse persiste à la mi-journée, nuages et éclaircies nous accompagneront, de même que le vent ses rafales (de 50 à 90 km/h le matin, en légère atténuation l’après-midi). Minimales de 14 à 17°, maximales de 20 à 24°.: entre nuages et éclaircies, le ciel balancera. L’après-midi toutefois, les nuages semblent prendre l’avantage et pourront aller jusqu’à lâcher quelques ondées. Les rafales de vent vont disparaitre, il sera faible à modéré, et les températures du jour iront de 11 à 15° le matin, de 20 à 24° au meilleur de la journée.: une perturbation pluvieuse va balayer la région durant la nuit de jeudi à vendredi et nous laissera en journée sous un ciel de traîne actif cette fois-ci, les averses pourront devenir localement orageuses. Sous les averses le vent soufflera en rafales. Minimales de 13 à 15°, maximales en baisse de 19° à 22°.La qualité de l'air sera bonne dans toute la région. Les précipitations prévues et le vent sont en effet favorables à la bonne dispersion des polluants.Conseil du jour : à l'intérieur des véhicules, l'air est souvent de moins bonne qualité car les polluants y sont plus concentrés. Pensez à renouveler l'air de votre voiture lors de vos trajets, en privilégiant des axes peu fréquentés.