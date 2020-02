Météo France : les prévisions pour ce mardi 25 février (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prochains jours

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

La perturbation d’hier s’est évacuée dans la nuit laissant à l’arrière un ciel changeant avec quelques rares ondées. Nous conservons en matinée ce ciel variable, ponctué d’averses éparses, notamment sur la Somme, l’Oise et l’Avesnois.Bien qu’assagi, le vent reste modéré à assez fort, avec des pointes de 40 à 55 kilomètres par heure, voire 60 à 70 en fin de matinée sur l’ouest.Dans l’après-midi, avec l’arrivée d’air froid en altitude, la masse d’air se déstabilise et les averses se multiplient. Elles peuvent prendre un caractère orageux sur l’ouest en fin d’après-midi, donner parfois du grésil, et au vu des minimales en baisse dans les terres, donner quelques flocons en fin de nuit suivante.Le vent se renforce et donne des rafales de 60 à 70 kilomètres par heure, voire 80 à 90 sur le littoral de la Somme.Les minimales sont en baisse et affichent 4 à 7° d’est en ouest.Les maximales, elles aussi en baisse, 9 à 11.matin, le ciel est changeant avec quelques averses, parfois de neige ou de pluie et neige mêlées aux heures les plus froides. Rien de bien méchant à priori : il s’agit tout au plus d’un saupoudrage sur les chaussées, voir d'un centimètre dans l’herbe.Le vent est modéré à assez fort avec encore des rafales et les températures retrouvent des valeurs de saison : minimales 1 à 4°, maximales 6 à 8.voit l’arrivée dans la nuit d’une nouvelle dégradation pluvieuse et temporairement faiblement neigeuse, là-encore un saupoudrage de 2 à 3 centimètres sur l’est de l’Avesnois et de la Thiérache.Toutefois, avec l’évolution des températures, la pluie prend ensuite le relais avant le retour d’un temps sec par l’ouest au fil des heures., le secteur chaud d’une nième perturbation s’invite par l’ouest en fin de nuit et s’installe pour la journée.Le vent est modéré, avec des rafales de 40 à 65 kilomètres par heure et les températures repartent à la hausse : minimales 3 à 5°, maximales 10 ou 11.Ce 25 février, le vent et la pluie permettent de disperser efficacement les polluants et donc maintenir une bonne qualité de l’air sur les Hauts-de-France.Le chauffage émet des particules polluantes : faites entretenir votre chaudière et votre conduit de cheminée pour limiter la pollution et faire de belles économies.