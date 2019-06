Météo France : les prévisions pour ce mardi 25 juin (et pour les prochains jours)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Après avoir passé la nuit sous un ciel avec des nuages c’est une matinée calme qui nous attend avec des nuages élevés (cirrus) qui « freinent » les ardeurs du soleil, selon Météo France.Dans l’après-midi, ces fins nuages deviennent plus discrets, dans l’intérieur dans un premier temps, puis en bord de mer, ce qui bien sûr va laisser de plus en plus de place au soleil.Les minimales sont déjà très élevées puisqu’au plus « bas » Météo France annonce 16° dans le Calaisis et partout ailleurs 18 à 20°.Quant aux maximales, grâce à l’effet marin elles restent « supportables » le long du littoral avec 23 à 26°, puis en s’éloignant un peu il est prévu 27° à Abbeville, 29° à Saint-Omer et sur le reste de la région les 30 degrés seront dépassés avec 31 à 33°. Chaleur difficilement supportable pour beaucoup et en ville sans doute plus particulièrement qu’en campagne.Côté ciel : Quelques nuages le long des côtes en matinée, puis comme partout ailleurs c’est le soleil qui va rayonner toute la journée. Bonne nouvelle avec le vent qui va basculer au secteur nord-est et souffler modérément (Pointes de 40 à 50 km/h). Il va « limiter » les températures dans leur ascension essentiellement sur les départements du Pas-de-Calais et du Nord où l’après-midi on attend 21 à 25° en bord de mer, 25 à 31° dans les terres, tandis que sur la Picardie la fourchette ira de 25 à 34°. (Les minimales du jour iront de 14 à 20°)Même journée que la veille côté ciel, toujours ce vent de nord-est sensible, minimales de 13 à 20°, et maximales de 22 à 24° sur la façade maritime, 27 à 31° pour le Nord et le Pas-de-Calais, et là aussi il devrait faire toujours plus chaud sur la Picardie avec 29 à 35°.Toujours du soleil et le vent de nord-est modéré avec quelques rafales. La chaleur sera également toujours de la partie : 16 à 18° le matin, 24 et 25° en bord de mer et 31 à 34° sur le reste de la région. (indice de confiance pour cette échéance 4 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette