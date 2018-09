Météo France : prévisions pour ce mardi 25 septembre et pour les prochains jours

Mardi

Mercredi



Jeudi



Vendredi

L’anticyclone qui depuis hier nous protège des perturbations, s’installe aujourd’hui en mer du Nord.Le vent est faible, il va dans le courant de la matinée s’installer au secteur est-nord-est. Certes il fait beau mais frais !! Les valeurs au lever du jour sont 6 à 7° sous les normales de saison ! Il ne fait que 2 à 4° dans les terres (localement quelques gelées au sol, donc pas sous abri, sont possibles dans l’Oise).Dès la fin de matinée, un peu comme hier, des cumulus se développent, ils sont présents le long de la frontière belge, et sur le reste de la région se feront beaucoup plus discrets ! Les températures de l’après-midi bien qu’en légère hausse par rapport à hier sont toujours fraîches pour la période : 15 à 17°.L’anticyclone se sera décalé sur l’Europe centrale et va continuer à nous protéger ! De rares brumes sont possibles au petit matin sur le nord-est des Hauts-de-France, et pour la suite…Les températures du jour iront de 2 à 6° dans les terres, 6 à 8° sur les côtes pour les minimales, 16 à 19° (elles montent encore une petite marche !)Que dire ? Rien !!La masse d’air est sèche (donc plus de brumes ni de nuages !) et les températures grappilleront encore quelques degrés (3 à 10° au lever du jour, 19 à 23° au meilleur de l’après-midi).Il faudra essayer d’en profiter car...Nous devrions retrouver les nuages d’une dégradation peu active,, et, avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance, des éclaircies semblent faire leur retour dans le courant de l’après-midi. Le vent va s’orienter au nord-est il sera modéré avec des rafales autour de 50 km/h. Quant aux températures, les minimales seront en hausse 8 à 12°, ce sera l’inverse pour les maximales 15 à 20°.Textes : Anne-Sophie Roquette