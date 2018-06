Météo France : prévisions pour ce mardi 26 juin et pour les prochains jours

Mardi

Pour cet après-midi

Températures

Mercredi



Toujours beau et de plus en plus chaud pour jeudi, vendredi !



Jeudi



Vendredi

L’anticyclone qui, aujourd’hui, va se positionner au-dessus de la mer du Nord continue à nos apporterCertes, il y a encore quelques nuages bas (voire des brumes) pour débuter la journée, mais par rapport à hier, cette grisaille se cantonne au nord du Nord et du Pas-de-Calais.Pas ou très peu de nuages ! Le soleil va « arroser » toute la région, seul le vent viendra perturber ce grand beau temps avec ses rafales pouvant atteindre 40 km/h.En ce qui concerne les températures, la fraîcheur matinale se maintient aujourd’hui. En toute fin de nuit début de journée sont attendus 9 à 12° dans l’intérieur, 11 à 15° en bord de mer.Très vite le thermomètre va grimper pour atteindre au meilleur de la journée 18 à 21° sur le rivage, 23 à 27° dans les terres du nord au sud.En début de matinée quelques nuages bas seront présents près des côtes, mais rassurez-vous le soleil va répondre présent et généreusement nous tenir compagnie toute la journée ! Le vent faible du matin se renforcera l’après-midi sur le littoral (pointes de 40 à 50 km/h). Les minimales monteront un peu 10 à 14°, et les maximales continueront leur progression 19 à 21° sur la façade maritime, 24 à 29° dans l’intérieur !Nuages bas le matin sur les côtes, nuages élevés sur toute la région l’après-midi pour jeudi. Des minimales qui progressent encore 13 à 17°, des maximales quasi stationnaires par rapport à la veille (20 à 29°)Juste quelques nuages élevés pour vendredi, et de plus en plus de chaleur 15 à 17° en tout début de journée, 22 à 30° (du nord au sud) l’après-midi !Textes : Anne-Sophie Roquette