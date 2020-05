Météo France : les prévisions pour ce mardi 26 mai (et pour les prochains jours)

Le matin

L'aprés-midi

Températures

La tendance des autres jours

La quaité de l'air

Une masse d'air encore plus sèche et pas de réductions matinales de visibilité pour ce mardi. Le ciel sera souvent bien dégagé, avec déjà de larges éclaircies au réveil.Tout aussi lumineux. On aura par moment un peu comme hier des nuages qui se développent par évolution diurne, mais ils n’auront que peu de conséquence. L’ambiance sera donc belle et douce aussi.Demain matin l’atmosphère pourra sembler encore un peu fraîche parfois…8 pour Arras et Saint Laurent Blangy9 à Compiègne et Vieux MoulinMais dans l'aprés-midi, les maximales seront toutes superieures à la vingtaine de degrés24 à Saint-Omer et Longuenesse26 à Beauvais et GoincourtPour la suite……Le temps devrait à nouveau se faire sec et clair le matin, à peine plus nuageux dans l'aprés-midi…nous garantissant encore un très beau milieu de semaine…Températures de 12 à 24 degrés…dans les Hauts-de-France…Seul le vent de nord-est évolue et se renforce…Il sera modéré dans les terres à assez fort au littoral…avec de petites rafales.Températures de 11 à 22 degrés…Et puis, sèches, lumineuses et douces…le thermomètre poussera cette fois jusque 26 degrés en moyenne.Demain, les niveaux d'ozone augmenteront légèrement, en lien avec le temps ensoleillé et les conditions atmosphériques calmes. La qualité de l'air devrait donc être moyenne sur une large moitié nord-ouest de la région. Elle restera bonne partout ailleurs.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air ici