Météo France : les prévisions pour ce mardi 26 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Un puissant anticyclone situé du côté des îles britanniques dirige un flux de nord sur la région, selon Météo France.Le vent s’est calmé depuis hier, il reste faible toute la journée., puisque sous abri Météo France annoncenous allons « gagner » 1° par rapport à hier, la fourchette du jour étant dePour la suite de la semaine, peu de changements.Mercredi matin la grisaille pourrait faire son retour pour ensuite laisser un ciel « tiraillé » entre nuages et ciel bleu (et soleil !). Les minimales seront quasi stationnaires (1 à 7°) les maximales monteront encore une petite marche 12 à 14°.L’anticyclone va légèrement se décaler vers l’est, permettant ainsi à la masse d’air de se radoucir. Nous bénéficierons toujours d’éclaircies, et les températures vont continuer à fluctuer, 2 à 8° le matin, 13 à 15° au meilleur de l’après-midi.Car si tout se confirme, un peu comme vendredi dernier les nuages vont se raréfier et les températures seront « douces » 4 à 8° dès potron-minet, 13 à 17° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette