Météo France : les prévisions pour ce mardi 26 novembre (et pour les jours suivants)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Une nouvelle perturbation va s’occuper de nous ce mardi, selon Météo France. Le ciel est généralement couvert dès le lever du jour, avec des pluies faibles qui arrivent par l’Oise et la Somme. Ailleurs, le temps reste sec en matinée, mais avec du vent en rafales jusque 50 km/h.Ce sera même 60 km/h dans l'après-midi, à localiser sur le littoral. Et cette fois, l’ambiance sera pluvieuse pour tout le monde, avec une couverture nuageuse toujours bien présente. Le temps devrait se calmer en soirée…Les températures restent douces ce matin, 8 à 10 degrés : 8° à Valenciennes et Préseau, 10° à Beauvais.Les maximales, elles, oscillent entre 12 et 14 degrés : 12° à Saint-Quentin et Roupy, 13° à Boulogne-sur-Mer et Condette.Dans la nuit de mardi à, l’instabilité quitte la région, mais à l’arrière un temps de traîne assez actif se met en place, avec des averses fréquentes et la possibilité de coups de tonnerre sur le littoral. Le vent sera encore de la partie, avec des bourrasques encore plus fortes que la veille : jusque 60 km/h dans les terres, et 80 voire 90 sur l'ouest du Pas-de-Calais. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés., la semaine automnale se poursuit avec des averses toute la journée, plus marquées en bord de mer et dans le sud-picard, avec du vent, toujours... Températures de 8 à 12 degrés., on peut espérer une journée calme, avec de belles éclaircies et surtout un temps sec. Températures de 5 à 9 degrés.