Météo France : prévisions pour ce mardi 27 février et pour les prochains jours

D'ici là, coté ciel ce mardi matin, le soleil sera encore au rendez-vous, même si la couverture de nuages élevés sera un peu plus importante au fil des heures.Cela se confirme dans l'après-midi. Mais tout cela n'empêche pas l'ensoleillement. Le vent de nord-est se renforce également. Il est toujours sensible sur la côte et même dans les terres, évidemment, il contribue à la sensation de froid…Températures minimales attendues ? De -7 degrés à -3 degrés ce mardi matin, mais en températures ressenties, avec le vent donc, on sera plus proche des -13 degrésUne nouvelle fois, si vous apercevez une personne en grande difficulté dans la rue, n'hésitez surtout pas à composer le 115…nous n'attendons pas particulièrement de dégel. Seule la frange littoral connaîtra quelques heures de températures faiblement positives. De -1 à 2 degrésCe sera la journée la plus froide de la semaine, mais aussi la dernière journée ensoleillée.Les conditions anticycloniques faiblissent en effet peu à peu, et le vent s'oriente à l'est, laissant présager un réchauffement de la masse d air, mais aussi un peu + d instabilité. En attendant, il faudra continuer de se couvrir, avec des températures jusqu a 9 degrés en dessous des normales de saison…Températures comprises entre -7 et 1°Une dépression sur le golfe de gascogne nous renvoie de l'air un peu + doux par le sud.puis au fil des heures, la pluie succède à la neige…Températures de -4 à 3 degrés…T -2/4Textes : Thomas Leridez