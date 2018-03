Météo France : prévisions pour ce mardi 27 mars et pour les prochains jours

Mardi

Après un lundi très agréable grâce aux apparitions du soleil, changement de temps pour aujourd’hui !!Une perturbation est arrivée cette nuit, ce matin nous sommes dans le front chaud de cette dernière qui nous apportede 40 à 50 km/h, localement 60 km/h sur les caps du littoral. (Vent de secteur ouest)nous allons passer dans le secteur chaud de la perturbation (une perturbation se « découpe » en trois morceaux), même si le ciel reste chargé de nuages. Le vent restera modéré à assez fort.(Les cumuls de précipitations envisagés sur 24h sont de 5 à 10mm, localement sur le centre de la région 7 à 15mm)Les températures minimales de ce 27 mars anoncées par Météo France sont en dessous des normales avec une fourchette de 3° à 5° (localement 2° sur l’est), les maximales affichent une légère hausse (que nous n’allons pas ressentir avec le vent et la pluie) 10° à 13°.Et le dernier morceau de la perturbation alors ?? Le front froid va nous concerner mercredi matin. Il donnera même temporairement des pluies plus intenses et dans l’après-midi par le sud-ouest des Hauts-de-France un ciel traverse va lentement remonter il gagnera toute la région en soirée pour s’estomper en cours de nuit.Le vent soufflera encore en rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h dans l’intérieur, 70 à 80km/h sur les côtes, mais cela reste à confirmer mercredi en fonction du minimum dépressionnaire qui circulera en manche. Les températures seront stables (5° à 7° pour les minimales, 9° à 11° pour les maximales)Un ciel de traîne, le risque d’averses sera plus marqué l’après-midi et quelques coups de tonnerre pourraient se faire entendre sur l’ouest en fin d’après-midi. Les minimales seront en baisse 1° à 3°, les maximales de 10° à 12°.Terminons avec la tendance avec les prévisions selon Météo France pour ce vendredi 30 mars. Cela semble être à nouveau une journée maussade en perspective, une perturbation gagnant la région par l’ouest. Les températures prévues sont de 3 à 5° au petit matin, 10 à 12° au meilleur de la journée.Textes : Anne-Sophie Roquette