Météo France : prévisions pour ce mardi 27 novembre et pour les prochains jours

Ce matin par endroit les. De même quelques gouttes tombent encore ici ou là mais vont disparaître rapidement. Les visibilités vont lentement s’améliorer mais nous allons rester sous les nuages, quant au vent il est faible et s’oriente doucement au secteur sud.Outre les nombreux nuages, une nouvelle dégradation va arriver par le sud-ouest, ses pluies vont traverser la région et s’intensifier en soirée et nuit suivante et elle sera escortée d’un vent modéré à assez fort avec des rafales de 40 à 50km/h voire 55 à 60km/h en soirée.Les températures minimales et maximales restent un peu « fraîches » pour la période 2 à 4°, et 6 à 9° au meilleur de la journée.Toujours un ciel couvert et de la pluie. Le départ de la dégradation d’aujourd’hui et l’arrivée de la suivante, dont les pluies seront temporairement plus marquées en cours de nuit. Toujours du vent l’après-midi avec des rafales pouvant atteindre 60km/h, mais, pour nous redonner un peu le sourire, des températures qui montent un peu : 3 à 6° au petit matin, 8 à 12° l’après-midi., elles deviendront ensuite plus éparses. Le vent restera sensible avec des rafales de 40 à 60km/h, 50 à 70km/h en bord de mer. Les minimales seront nettement plus douces 6 à 10°, les maximales seront quasi identiques à la veille (9 à 12°).Le soleil devrait revenir nous saluer pour le dernier jour du mois de novembre ! Dans un ciel plus variable, des éclaircies se développeront, sur la frange littorale les passages nuageux sans doute un peu plus nombreux pourront délivrer quelques averses. Le vent sera encore sensible surtout le matin, et les températures afficheront 7 à 9° le matin, 11 et 12° l’après-midi (indice de confiance pour cette période de 3 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette