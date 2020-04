Météo France : les prévisions pour ce mardi 28 avril (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Demain matin, on retrouvera les restes de la perturbation de la nuit dernière, avant que le corps perturbé ne s’évacue par la Belgique.Dans l'après-midi, un temps de traine se met en place à l’arrière de la perturbation. Quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure encore ici ou là. Là encore, on surveillera de près les cumulus pluvieux qui pourraient être de bonne facture. Le vent est sensible, jusque 50 km/h.Les températures sont comprises entre 8 et 12 degrés au lever du jour : 8°C à Calais et Escalles, 12 à Compiègne et Jaux.Dans l'après-midi, avec les bons arrosages de la nuit et de la journée, les températures baissent de 3 à 6 degrés par rapport à hier. On attend une amplitude de 13 à 18 degrés.s’annonce comme une journée de transition entre le temps perturbé de mardi, et une nouvelle dégradation pour la soirée. Entre les deux, le temps reste variable. Au fil des heures, le ciel se charge à nouveau petit à petit, à l’avant d’un front perturbé qui s’installera par la Manche en fin de journée. Températures prévues : de 8 à 17 degrés., la perturbation qui traverse les Hauts-de-France pendant la nuit s'évacue en matinée, remplacée par un ciel variable avec des averses qui pourraient être marquées et accompagnées de bourrasques de vent jusque 60 km/h.Quant à, on gardera ce ciel changeant, avec encore du vent et des températures qui seront stabilisées autour de 17°C pour les maximales.Aujourd'hui, l'arrivée de la pluie permettra un lessivage de l'atmosphère. La qualité de l'air sera bonne sur la majeure partie de la région, exceptée dans l'extrême nord, où elle sera moyenne, avec des concentrations de particules plus élevées.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr