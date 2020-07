Météo France : prévisions pour ce mardi 28 juillet et pour les prochains jours

► MardiCe mardi, après une nuit encore bien nuageuse, le soleil reprend rapidement la main en matinée, même s'il doit composer avec la présence de cumulus sans prétention. Le vent d'ouest à sud-ouest est faible dans les terres, modéré vers les côtes.On observe ensuite un mélange assez équilibré entre soleil et cumulus peu développés. En fin d'après-midi, il ne reste plus grand-chose de ces nuages, sauf de la baie de Somme à Lille où, en toute fin de journée, un renfort nuageux arrive de la mer du Nord. Le vent reste modéré, mais devient assez fort de Boulogne à Fort-Mahon avec quelques rafales.► TempératuresAvec 14 à 16° dès potron-minet, les minimales sont quasi-stationnaires.Les maximales, par contre, sont en légère baisse avec 19 à 21 au littoral, 22 à 26 dans l'intérieur.► MercrediLe ciel bleu du matin laisse se former quelques petits cumulus de beau temps qui disparaissent en fin d'après-midi. Le vent d'ouest, faible au matin, se fait modéré sur le côtier dans l'après-midi. Minimales 10 à 16°, maximales 20 à 26.► JeudiLe soleil brille sans partage, malgré parfois un léger voile, le vent vire à l'est et les maximales sont en nette hausse : 28 à 30 dans l'intérieur, 24 à 26 à la côte.► VendrediUn scénario identique pour vendredi, avec des maximales encore revues à la hausse 27 à 36° !► La météo des plages ?Sur nos plages, les nuages de la nuit disparaissent rapidement au profit du soleil qui reprend la main dès la matinée de Bray-Dunes à Mers-les-Bains, dans un ciel peu nuageux à nuageux. Hélas, ce ciel se fait très nuageux vers la frontière belge, mais fort heureusement en fin de journée ! Le maximales restent toutefois assez fraîches, 19 ou 21° sur le sable, 18 ou 19 dans l'eau.Le vent d'ouest à sud-ouest 15 à 20 nœuds, soit force 4 à 5 fraîchit temporairement 25 nœuds l'après-midi de la frontière belge au cap Gris-Nez, avec des rafales à 30 nœuds. La mer est peu agitée en mer du Nord, agitée sur la côte d'Opale et la baie de Somme.L'index UV affiche partout une valeur de 6 entre 12 et 16 heures : n'oubliez donc pas les précautions d'usage !► La qualité de l’airCe mardi 28 juillet, la qualité de l'air devrait être bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, la production d'ozone étant limitée par des températures en baisse et le vent qui disperse les polluants.Bougies, encens et aérosols émettent des particules qui dégradent l'air intérieur. Limitez leur utilisation et pensez à aérer !Texte : Paul Renard