Météo France : prévisions pour ce mardi 29 janvier et pour les prochains jours (retour de la neige)

Mardi

En milieu d’après-midi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nous nous réveillons sous un ciel peu nuageux à nuageux, avec des gelées quasi généralisées, donc localementet un vent de sud à sud-est faible à modéré. Une perturbation arrive et s’annonce par un voile de nuages élevés qui va rapidement cacher les petits coins de ciel bleu présents pour débuter la journée.et durant la nuitet dont le manteau neigeux prévu sera de l’ordre de 3 à 10 cm, à l’heure où nous écrivons ces lignes il semblerait que ce soit la moitié sud de la Picardie et les endroits les plus froids des Hauts-de-France qui soient touchés par les cumuls les plus importants. A noter le vent qui dans l’après-midi se sera renforcé, soufflant en rafales de l’ordre de 40 km/h. Tout ceci est à confirmer en journée en fonction du passage de la dépression appelée « Gabriel » les modèles de prévisions n’étant pas tout à fait « d’accord » ! (il pourrait y avoir moins ou plus de neige !)Au petit matin, Météo France prévoit -2° à -1° dans les terres, 0° à 2° sur une large frange littorale.3 à 4° pour l'après-midi.(sans doute en fin de journée) apportant, au plus, 2 cm de neige supplémentaires, par l’ouest ce sera un ciel de traine peu actif qui devrait se mettre en place (peut-être quelques flocons ici et là) les minimales iront de -1° à +1° (prudence sur les routes glissantes), les maximales de 0° à 5°.De l’air doux d’altitude va venir « chasser » l’air froid.. Le scénario envisagé pour le moment prévoit tout d'abord de la neige, puis avec la remontée des températures (3 à 6° l’après-midi) de la pluie. Pluie qui semble nous quitter en cours de nuit suivante. (Le vent de sud-est sera sensible) Ainsi s’achèvera le mois de janvier, comment va débuter février ?des températures de 4 à 6° pour commencer la journée mais de -1° à 2° dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui pourrait faire revenir un peu de neige en fin de journée.Textes : Anne-Sophie Roquette