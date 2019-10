Météo France : prévisions pour ce mardi 29 octobre (et pour les prochains jours)

Mardi

L’après-midi

Températures

Mercredi

Jeudi

Et enfin pour votre vendredi férié

Après ce début de semaine plutôt calme, cette nuit, le ciel est resté bien chargé avec quelques petites pluies sur la côte ou dans le sud picard.On se réveille ce mardi avec des éclaircies au nord et de nombreux nuages au sud des Hauts-de-France, mais qui, au fil de la matinée, vont perdre de leur activité.Progressivement, le temps se fait plus équitable partout et pour tout le monde. Le soleil s’impose par le nord de la région, et l’après-midi se fait agréable dans l’ensemble. Le vent sera encore d’est-nord-est.Les températures sont bien fraîches encore ce matin avec entre 7 à 9 degrés.7 à Valenciennes et Raismes8 à Beauvais et GuignecourtEn journée, 11 à 13 degrés11 à Château Thierry et Courchamps13 à Calais et OffekerqueQuelques petites brumes sont possibles sur le nord de la région en matinée. Elles se dissipent assez vite et laissent la place à un ciel très ensoleillé. Toutefois en cours d’après-midi, un voile de nuages d’altitude de plus en plus épais s’invite en fin de journée par l’ouest, annonçant une nouvelle dégradation.Températures de 3 à 11 degrés (on se rapproche petit à petit des gelées).C’est l’arrivée d’une perturbation qui s’installe par l’ouest. Le ciel se fait alors gris et pluvieux petit à petit sur la totalité des Hauts-de-France.Températures de 4 à 11 degrés.Les nuages domineront encore et lâcheront des pluies faibles un peu partout.Températures en revanche qui remontent, de 9 à 16 degrés.Texte : Thomas Leridez