Météo France : les prévisions pour ce mardi 3 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mardi

Carte Météo France pour ce mardi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

, nous laissant en matinée un peu de répit, malgré un ciel toujours bien encombré et porteur de quelques averses ici ou là, selon Météo France. Le flux de sud, quant à lui, reste faible, mais donne quelques rafales à la côte, voisines de 40 kilomètres par heure., puisqu’au fil des heures la masse d’air va devenir plus instable, et les averses vont reprendre de plus belle, prenant de nouveau un caractère orageux par le sud-ouest avant de remonter lentement vers le nord. Ces averses seront marquées, affichant des cumuls de 7 à 10 millimètres, voire 15 localement. Quant au vent, il poussera en rafales de 60 kilomètres par heure sous les orages.Malgré toute cette agitation, les températures sont largement revues à la hausse, notamment pour les minimales, qui affichent 9 ou 10° partout, que pour les maximales, avec 13 à 14° à la côte, 15 ou 16 partout ailleurs.Nous conservons le même scénario: après une matinée plutôt calme, les averses de l’après-midi reprennent un caractère orageux, sous un vent de sud-ouest qui se renforce à nouveau, poussant en rafales de 60 à 90 kilomètres par heure.quelques averses subsistent au nord, tandis que les éclaircies reviennent par le sud, et puis, nous bénéficions enfin d’une vraie journée printanière, avec un bon indice de confiance de 4 sur 5 !