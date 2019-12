Météo France : les prévisions pour ce mardi 3 décembre (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Et les jours suivants

Les Hauts-de-France se réveillent dans la grisaille matinale, sous la brume et un brouillard dense, donc prudence sur les routes, et par endroits sur les chaussées qui pourront glisser.Il n’y a que sur le Dunkerquois qu'on espère un rayon de soleil dans la matinée. Une matinée qui se déroule dans le gris.Dans l'après-midi, si tout va bien, le ciel va se découvrir, laissant revenir plus ou moins de soleil. Mais il se pourrait que par endroits nous restions dans le gris du matin au soir.Les températures sont en baisse, avec des minimales comprises entre -1 et -3°C, des maximales de 4 à 7°C.Mercredi et jeudi, on verra encore quelques grisailles matinales, et puis une belle journée ensoleillée. Tout au plus verra-t-on quelques nuages sur le sud de la Picardie. On verra encore plus fraîches : de -1 à 1°C le matin, de 4 à 10°C l’après-midi.Jeudi, ce sera brumes et brouillards le matin, grand soleil l’après-midi. Le ciel va se charger de nuages en fin de journée. Pour l’instant, ce sera la journée la plus froide de la semaine avec des minimales allant de -2 à 0 et des maximales de 4 à 5.Vendredi, on prévoit des nuages et l'arrivée d’une dégradation avec des pluies faibles l’après-midi sur la moitié nord, et des températures qui repartent à la hausse.