Météo France : prévisions pour ce mardi 3 mars et pour les prochains jours

Mardi

Températures

Qualité de l'air



Mercredi

Jeudi

Vendredi

En cours de nuit dernière, de belles éclaircies se sont développées, notamment sur l’est de la région, ce qui favorise la baisse des minimales.. En matinée, le ciel est néanmoins bien chargé avec de rares averses ou petites précipitations sur le nord-ouest du territoire, tandis que dans les terres, il alterne éclaircies et nuages. Le vent de secteur ouest à sud-ouest est modéré à assez fort au littoral.Dans l’après-midi, les nuages s’imposent partout avec quelques averses entre deux éclaircies. Le vent reste modéré à assez fort à la côte et ne s’atténue qu’en soirée.Les minimales accusent une baisse sensible suite aux éclaircies nocturnes, avec 0° sur l’extrême est de la région, ce qui peut rendre les sols glissants au petit matin. On relève 1 à 2 plus à l’ouest dans les terres, 4 à 6 près des côtes.Les maximales sont également en légère baisse : 7° dans l’Avesnois, 8 dans l’Aisne, 9 ou 10 partout ailleurs.Ce mardi, la qualité de l'air est bonne sur la totalité des Hauts-de-France, le vent et les précipitations favorisant la dispersion des polluants.Conseil du jour : en ville, pour un trajet de moins de 6 kilomètres, c'est en vélo qu'on va le plus vite. Pensez-y pour vos sorties !Après un début de matinée alternant éclaircies et passages nuageux, le ciel se couvre à la mi-journée avec des pluies faibles sur le sud-ouest, pluies qui gagnent ensuite tout le territoire en soirée.Les minimales affichent – 1 à 3° d’est en ouest, les maximales 8 à 10.Le ciel nuageux à très nuageux et faiblement pluvieux de la matinée devient variable dans l’après-midi par l’ouest avec de rares averses côtières. Le vent de sud-ouest se renforce dans l’après-midi, poussant en pointes de 50 à 60 kilomètres par heure au littoral. Les minimales affichent 1 à 4 d’est en ouest, les maximales 8 à 10.Le ciel nuageux du petit matin se dégage progressivement avec un léger risque temporaire de pluie. Le vent de sud-ouest vire au nord-ouest au fil des heures, il est par moments fort au littoral avec quelques rafales voisines de 50 kilomètres par heure. Les minimales sont stationnaires, 1 à 4°, les maximales affichent 8 ou 9 partout.Texte : Paul Renard