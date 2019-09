Météo France : prévisions pour ce mardi 3 septembre (et pour les prochains jours)

Dans l’après-midi

Les températures

Votre semaine dans les Hauts-de-France.



Mercredi

Jeudi

Et puis vendredi

Après ce début de semaine ensoleillé, cette nuit, de l’humidité en basses couches s’est invitée par le nord-ouest, apportant des plaques de nuages bas sur les régions à l’ouest, avant de progresser en matinée dans l’intérieur.Le temps se fait lumineux, sous un ciel partagé entre éclaircies et nuages par endroits encore nombreux. Le vent est plutôt d’ouest faible à modéré, avec quelques pointes possibles autour de 40 km/h en se rapprochant du littoral.Elles varient de 8 à 16 degrés8 à Beauvais et Frocourt12 à Saint Omer et LonguenesseLes maximales elles, grappillent un petit degré.22 à Calais et Marck24 à Senlis et MontlognonLes pressions baissent avec l’arrivée d’une dégradation. Elle aborde la frange littorale en début de journée et progresse vers l’est en journée chassant petit à petit les éclaircies.Des pluies faibles temporairement plus actives devraient être au menu. Le vent soufflera aussi en rafales jusque 60 kmh.Températures de 11 à 20 degrés.La perturbation nous aura quittés. Nous serons à l’arrière avec des résidus d’humidité de basses couches. Quelques gouttes seront encore possibles ici ou là.Le ciel reste changeant, avec des nuages + présents au fil des heures sur la moitié ouest du territoire. Toujours du vent.Et des températures fraîches surtout le matin, de 8 à 20 degrés sur la journée.Texte : Thomas Leridez