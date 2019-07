Météo France : les prévisions pour ce mardi 30 juillet (et les jours suivants)

© Météo France

Les prévisions pour le reste de la semaine

Le centre dépressionnaire de cette nuit vient d'atteindre la Cornouaille et cette proximité génère un vent sensible, avec quelques rafales, qui se limitent ce matin à la côte. Côté ciel, une perturbation essentiellement nuageuse traverse la région en matinée.Cette dégradation nous quitte dans l'après-midi et le ciel de traine qui la suit va nous ramener un peu d'instabilité. On devrait quand même avoir de fréquentes averses demain. Par moment, elles peuvent revêtir un caractère orageux sur l’ouest de la Somme et du Pas de Calais. Le vent évoluera cette fois en pointes partout.Au petit matin, les températures peuvent sembler un peu fraiches avec le vent soutenu : de 12°C à 18°C : 13 pour Arras et Dainville, 14 à Compiègne et Coudun.Les maximales, elles, restent stationnaires avec 23°C à 27°C : 23 à Boulogne et Echinghen, 26 pour Abbeville et DrucatMercredi, on finira ce mois de juillet avec des averses encore récurrentes, notamment près des côtes. Le soleil pourrait être assez timide et les rafales de vent toujours présentes jusque 50 km/h. Les températures, elles, seront tout de juste de saison : pas plus de 23 degrés.Jeudi, quelques précipitations sont encore possibles jusqu'en mi-journée dans le nord des Hauts-de-France. Par la suite, un temps sec et peu nuageux est à prévoir sur la région. Pour les températures, comptez 15 à 24°CEt puis vendredi, un nouveau front perturbé arrive à rentrer jusque chez nous. La journée démarrera sous le soleil, avant que la situation ne se gâte progressivement. Côté températures, on attend 14 à 24°C.