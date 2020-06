Météo France : prévisions pour ce mardi 30 juin et pour les prochains jours

► MardiUne nouvelle perturbation aborde la région par la Manche.Les premières pluies touchent la côte d'Opale en fin de nuit, avant de pénétrer davantage dans les terres. À la mi-journée, le temps est couvert et maussade partout, mais il ne pleut que sur la moitié nord-ouest des Hauts de France.► Dans l’après-midi, la pluie gagne du terrain. Puis la perturbation se met à onduler. Quelques éclaircies temporaires apparaissent par endroits (principalement en Picardie), avant d'être chassées par de nouveaux passages pluvieux. Le temps est donc bien maussade pour un dernier jour de juin.► Températures le matin de 10 à 15 degrés12 pour Arras et Feuchy13 à Compiègne et Armancourt► Les maximales, elles, varient de 18 à 27 degrés18 à Boulogne sur mer et Outreau25 à Laon et Suzy► Mercredi, pour le 1er jour de juillet, la même perturbation ondule sur la région, empêchant une franche amélioration. de petites pluies faibles persistent donc sur l’ouest des Hauts-de-France, tandis que les zones proches des Ardennes ou de la Champagne bénéficient parfois de beaux moments ensoleillés.Températures de 14 à 21 degrés.► Jeudi, la dégradation se sera enfin évacuée. On sera à l’arrière avec une traine peu active.► Enfin, vendrediOn garde notre alternance d’éclaircies et de passages nuageux, parfois porteurs d’averses.Et des températures quasi similaires de 12 à 22 degrés.► QUALITE DE L’AIRPour le dernier jour de juin, les concentrations en ozone et en particules resteront faibles grâce à une dispersion toujours efficace. La qualité de l'air sera donc bonne sur toute la région.Pour vos déplacements, pensez aux modes de transport les moins polluants comme le vélo ou les transports en commun, tout en respectant les gestes barrièresRetrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr► METEO DES PLAGESOn ne sera pas gâté demain, avec le passage d’une nouvelle perturbation et des précipitations éparses sur l’ensemble du littoral des Hauts-de-France.Coté températures, on attend 18 à 21 degrés sur le sable, et 17 ou 18 degrés dans l’eau.Le vent lui est de sud-ouest, calibré autour de 40 ou 50 km/h. Quant à l’état de la mer, elle est prévue pour être agitée de la baie de Somme à la Côte d’Opale, et peu agitée en remontant le long de la mer du Nord. Dans tous les cas, les conditions ne seront pas très agréables.En toute logique, l’Indice UV sera de 4 ce mardi, donc pas très élevé.Texte : Thomas Leridez