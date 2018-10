Météo France : prévisions pour ce mardi 30 octobre et pour les prochains jours

Mardi



Dans l’après midi

Températures

Mercredi

Jeudi

Et puis vendredi

On attend une perturbation assez active sur la région, qui va interagir avec l’air froid en basse couche.1 à 3 cm sur les points les plus hauts sont possibles. On aura également pas mal de vent.Les cumuls pourraient être significatifs. En fin d’après-midi, les pluies se décalent vers les frontières belges. Un ciel de traine se met ensuite en place avec de timides éclaircies possibles par la Picardie., de 1 à 7 degrés, 2 pour Arras et Douai, 4 à Saint Omer et Zudausques, de 8 à 12 degrés, 9 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux12 à Dunkerque et Grande Synthe.En matinée, retour d’un temps plus calme avec des éclaircies sur le nord des Hauts-de-France.qui remonte par le sud picard, les premières pluies ne tardent pas à s’installer. Le vent en revanche se sera calme. Températures de 2 à 11 degrés, le front pluvieux avance vers l’ouest, avec des pluies éparses. Le vent lui sera toujours modéré à assez fort avec des pointes cette fois jusque 70 km/h

les pressions remontent mais nous restons à proximité d’une dépression centrée sur l’Irlande. La région sera coupée en 2 : à l’ouest des nuages prédominants, et à l’est un ciel changeant mais sec…

Températures de 6 à 13 degrés