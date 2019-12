Météo France : les prévisions pour ce mardi 31 décembre (et le début de l'année 2020)

© METEO FRANCE

Et pour le début 2020

Ce matin, le ciel va être chargé sur la côte avec une invasion de nuages bas, accompagnés de brumes et de brouillards. Prudence sur les routes !Dans l'après-midi, le ciel reste hétérogène avec de belles périodes ensoleillées en allant vers le sud picard, et de nombreux nuages dans le nord même si quelques éclaircies peuvent se manifester. Et puis notez que pour la soirée du Nouvel an, la brume et le brouillard seront de retour.Les températures ce matin baissent de nouveau, avec des gelées sous abris parfois fortes, surtout sur le sud de l'Oise, et un risque de gelées blanches partout, rendant par moment les chaussées glissantes.En journée, les maximales s'étendront de 5 à 8 degrés : 5 à Laon et Vaudesson, 7 à Lille et Seclin.Pour lede 2020, les nuages bas s'imposeront partout cette fois, après dissipation des grisailles matinales, une dissipation qui pourrait être lente.L’amplitude des températures se resserre encore un peu plus. Forcément, avec un soleil absent, le thermomètre ne monte pas bien haut, de -1 à 4 degrés., le ciel reste gris, avec une couverture nuageuse bien compacte et un plafond nuageux assez bas…Et puis, une petite perturbation traverse les Hauts-de-France avec des pluies faibles. Le temps se fera à nouveau sec par l’ouest en cours d'après-midi. Et les températures remonteront bien, de 5 à 10 degrés.