Météo France : prévisions pour ce mardi 31 mars et pour les prochains jours

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

► MatinOn va se réveiller, ce mardi matin, avec quelques zones de nuages bas par endroits voire des réductions de visibilité, pouvant ainsi retarder l’arrivée du soleil…mais dans l’ensemble, les passages ensoleillés devraient être nombreux dès le lever du jour.► Aprés-midiDans l'aprés-midi, la masse d’air froide qui nous concerne en ce moment s’assèche encore un peu plus… apportant un soleil généreux à tout le monde avec encore une petite bise, mais sans doute moins sensible que ces jours derniers.►Températures minimalesDes températures en hausse mais restant inférieures aux normales avec encore quelques gelées : 1 à Beauvais et Maisoncelle Saint Pierre, 3 à Calais et Saint Tricat► Températures maximalesDans l'aprés-midi, les maximales seront stationnaires et proches des moyennes de saison : 11 à Lille et Lomme, 12 à Compiègne et Coudun►la tendance pour les prochains joursMercredi, la situation reste calme et fraiche avec des gelées matinales, un soleil encore omniprésent, accompagné de quelques cumulus possibles en Nord-Pas-de-Calais. Le vent sera plus discret et les gelées toujours présentes.-2 à 12 degrés attendus sur la journée.Jeudi, une petite faiblesse dans les Hautes Pressions sous l’effet d’une dépression sur la Scandinavie…Pour les Hauts-de-France, des débordements d’humidité, sous forme de nuages, sans doute plus épais sur la côte.En nuit suivante, un petit front perturbé traversera la région avec nuages et pluies, qui s évacueront vendredi en matinée par le sud picard…A l’arrière, progressivement, un ciel de traine se met en place.Températures de 5 à 11 degrés► Ce mardi 31 mars, nous fêterons Benjamin.#restezchezvous