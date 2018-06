Météo France : prévisions pour ce mardi 5 juin et pour les prochains jours

Mardi

Températures

Mercredi



Jeudi ?



Enfin la tendance pour vendredi

En fin de nuit, le ciel s’est chargé de nuages bas rendant les visibilités brumeuses. Encore une fois,, le ciel devenant plus variable, alternant passages nuageux et éclaircies. Le vent de secteur nord-est reste modéré et souffle en rafales sur la façade ouest (40 km/h maxi), comme hier,(en fin d’après-midi). Ailleurs les éclaircies résistent.Les températures matinales s’échelonnent detrès vite les thermomètres vont grimper pour atteindredans l’intérieur,sur les côtes.Rien ne change !, il semblerait que ce risque soit plus marqué qu’aujourd’hui, Météo France envisageant des cumuls de 20 mm sous les orages. Températures minimales de 11 à 14°, maximales de 18 à 27°.Nous restons dans la même situation. Toutefois, le scénario envisagé à l’heure qu’il est, semble prévoir de l’instabilité sur l’ensemble des Hauts-de-France.Les orages s’estomperont en milieu de nuit suivante (minimales de 12 à 15°, maximales de 18 à 25°)Une journée plus calme (sans orages) par évolution diurne les cumulus vont se développer, sous les plus épais, un risque d’ondée est possible en fin de journée.Textes : Anne-Sophie Roquette