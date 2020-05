Météo France : les prévisions pour ce mardi 5 mai (et pour les prochains jours)

► MardiCette nuit, une perturbation a traversé les Hauts-de-France.Au lever du jour, quelques pluies faibles se produisent au niveau des frontières normandes avec l'Oise. Ailleurs, c'est un dégradé nuageux qui s’installe avec un ciel voilé vers la Belgique et de plus en plus couvert en allant vers le sud-ouest de la région.Ce temps perturbé progresse doucement vers les frontières belges l'après-midi. Il perd tout de même en intensité et les pluies s'amenuisent. Quelques averses demeurent possibles un peu plus au nord qu'en matinée, mais dès la soirée le temps redevient sec partout.► TempératuresLes Températures le matin, de 6 à 8 degrés6 à Valenciennes et Saint Saulve7 pour Amiens et saint SauveurEn journée, de 13 à 17 degrés15 à Calais et Hames-Boucres16 à Laon et Vorges► MercrediComme dit l’expression, après la pluie, le beau temps… Quelques rares nuages seront encore là au lever du jour mais la masse d’air s’assèche très vite et la journée se déroule sous un ciel pleinement ensoleillé, le tout avec des températures en hausse, de 7 à 19 degrés► JeudiBien qu’une dépression aborde la France par le sud-ouest, les Hauts-de-France bénéficient toujours de conditions anticycloniques. Beau temps donc en perspective avec tout de même un petit voile de cirrus.► VendrediUn voile de nuages élevés qui s’épaissira vendredi, toujours en lien avec le temps perturbé ailleurs sur l’Hexagone. Le ciel sera donc encore lumineux, malgré de nombreux nuages d’altitude.Et les températures se font de plus en plus chaudes, de 10 à 24 degrés► QUALITE DE L’AIRLes bonnes conditions de dispersion des polluants qui persistent depuis quelques jours favoriseront une bonne qualité de l'air sur toute la région demain.Et puis sachez-le : L'indice de l'air est calculé grâce aux mesures de 4 polluants principaux : les particules PM10, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote.Texte : Thomas Leridez