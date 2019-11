Météo France : les prévisions pour ce mardi 5 novembre (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ce mardi, le temps de la matinée est nuageux mais laisse place à quelques éclaircies dans le nord des Hauts-de-France, tandis que sur la façade est et le sud de la région, nous conservons un régime d’averses faibles et localisées. Le vent de sud-est est modéré, 20 à 30 km par heure.Au fil des heures, ce flux se fait plus variable, faible à modéré. Les quelques éclaircies de la matinée laissent alors place à une couverture nuageuse nettement plus présente au nord et les départements picards restent encore concernés par quelques averses. Quant au vent, il se fait de secteur plus variable, faible à modéré.Les minimales sont en baisse et affichent 6 à 7°C au petit matin.Il en va de même des maximales, avec 11 à 13°C.En début de matinée, le ciel est généralement nuageux, avec localement quelques grisailles sur le sud du territoire et quelques averses au nord-ouest.Ces averses se décalent progressivement vers le sud-est au fil des heures, laissant place à de belles éclaircies au nord de la région. Le vent est modéré et les températures affichent 8 à 12.Les passages pluvieux de la nuit font place à un ciel plus serein dans les terres, le flux de sud-ouest se renforce et donne de fortes rafales au littoral.Les averses, parfois orageuses, du littoral se généralisent à l’ensemble de la région, le tout sous des températures encore en baisse.