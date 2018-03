Météo France : les prévisions pour ce mardi 6 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mardi

Températures l'après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Une assez belle journée d'hiver selon Météo France. Le 65ème jour de l’année commence avec encore par endroits des réductions de visibilité, etlaissant peu de place au soleil. Le vent orienté au sud est faible.des averses se développent par endroits, elles semblent, en fin de période, épargner les départements de l’Aisne et du Nord.

Mercredi

Dans la nuit de mardi à mercredi,elles nous quittent par le nord et l’est de la région en matinée nous laissant encore une fois un ciel plutôt couvert.mais les averses reprendront de plus belle et seront parfois accompagnées d’un coup de tonnerre voire de grésil et de rafales de vent (50 km/h). Elles seront remplacées par des pluies faibles et éparses en première partie de nuit suivante.(Minimales et maximales baisseront un peu 3° et 9°)

Jeudi

jeudi matin, dans l’après-midi elles seront de plus en plus continues (on attend au moins 5 mm de cumul partout, un peu plus sur la Thiérache, l’Avesnois et le Boulonnais),. (Températures identiques à celles de mercredi)

Vendredi

, dans l’après-midi les pluies continues du matin seront à priori plus intermittentes, et les températures en hausse 4° pour les minimales, 12° pour les maximales. L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.Tewtes : Anne-Sophie Roquette