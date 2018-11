Météo France : les prévisions pour ce mardi 6 novembre et pour les prochains jours

Nous restons toujours en marge de la dépression qui apporte du mauvais temps sur le sud de la France, et dès ce matin nous profitons d’un ciel largement ensoleillé même si quelques nuages élevés peuvent circuler, selon Météo France.

Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours





Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le vent orienté au secteur sud-est commence à se renforcer avec, déjà dans la matinée, quelques pointes autour de 40 km/h près des côtes.Dans l’après-midi il va encore forcir, ses rafales atteindront 50 à 60 km/h. Quant au ciel, l’est de la région conserve des nuages élevés, mais au fil des heures par l’ouest les nuages vont s’épaissir et ils vont bien finir par cacher le soleil.Ce 6 novembre sera la journée la plus douce de la semaine !Cela commence par les minimales qui sont comprises entre 7° (à Beauvais) et 12° (Boulogne-sur-Mer). Dans l’après-midi la douceur se fera sentir sur toute la région avec des maximales de 17 à 19° (le record pour cette période à Lille est de 20,01° en 1995).Nous ne devrions pas échapper à la pluie. Le ciel va se charger le matin, les pluies vont arriver par l’ouest, elles traverseront la région l’après-midi et cesseront en fin de journée. En lieu et place si vous habitez sur la façade maritime, vous devriez terminer cette journée sous les averses. Le vent sera assez-fort, rafales autour de 50 km/h dans l’intérieur, 60 km/h en bord de mer. Les températures (mini et maxi) baisseront, mais resteront douces pour la période 6 à 10° le matin, 11 à 14° l’après-midi.Nous serons à l’arrière de la dégradation et les pressions vont remonter devenant à nouveau anticycloniques. Des grisailles matinales ainsi que parfois des réductions de visibilité sont probables sur le sud-est des Hauts-de-France, tandis qu’ailleurs le ciel sera dégagé. Dans l’après-midi des cumulus remplaceront la grisaille (toujours sur le sud-est) et pour le reste de notre territoire, ce sont des nuages élevés qui arriveront avant de devenir plus épais en soirée. Le vent de sud sera faible à modéré. Les températures matinales seront tout juste de saison (3 à 6° dans les terres, 6 à 9° en bord de mer), les maximales supérieures de 2° aux normales affichant 11 à 14°.Il devrait se dérouler « au sec ». De belles éclaircies le matin, plus de nuages l’après-midi (annonciateurs d’une nouvelle dégradation …) les minimales iront de 4 à 8°, les maximales de 12 à 14°. A suivre…Textes : Anne-Sophie Roquette