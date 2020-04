Météo France : prévisions pour ce mardi 7 avril et pour les prochains jours

► MardiIl ne nous aura pas laissé tomber longtemps notre « ami » soleil !Aujourd’hui, les conditions anticycloniques sur les Hauts de France.Toutefois, un peu de patience car la matinée est plutôt grise. Quelques bancs de brume ou de brouillard sont présents sur l’ouest de la région. Petit à petit, les éclaircies reviennent et finissent par s’imposer. Le vent faible bascule à l’est.Certes il y aura des nuages élevés l’après-midi, mais le temps reste très agréable.► TempératuresLes minimales du jour évoluent de 5° à 8°, les maximales repartent à la hausse 15° à localement 19° sur la côte, 20° à 23° dans l’intérieur.► MercrediPoursuite du beau temps, au plus quelques nuages viendront souligner le bleu du ciel, le vent faible s’orientera un peu plus au sud, et les températures continueront à grimper 7° à 10° dès potron-minet et 21° à 24° au meilleur de la journée.► JeudiPeu de changement, enfin quoique, des nuages un peu plus nombreux sur le nord de la région, et des températures maximales « en légère baisse »► VendrediAvec un indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance, une « plaque d’humidité » qui circulera en mer du Nord apportera encore un peu plus de nuages que la veille sur le nord, plus au sud le grand beau temps sera toujours présent, et les valeurs au meilleur de la journée seront une nouvelle en hausse et dignes d’un mois de juin, 24° !► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-FranceElle devrait être bonne sur le sud de la région et moyenne ailleurs en raison d'une légère augmentation des concentrations en particules.Texte : Anne-Roquette