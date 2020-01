Météo France : prévisions pour ce mardi 7 janvier et pour les prochains jours

Mardi

Températures

Mercredi

Jeudi et vendredi

Comme prévu, après un lundi bien lumineux, les nuages ont fait leur retour en soirée avec l’arrivée d’une perturbation par l’ouest. Elle a circulé rapidement en cours de nuit, porteuse de faibles précipitations et accompagnée d’un renforcement du flux de sud, avant de s’évacuer par l’est en seconde partie de nuit. A l’arrière, le ciel de la matinée se révèle bas et gris, accompagné de brumes et de brouillards ça et là dans les terres et seul l’extrême nord-ouest bénéficie de fugaces éclaircies.Aucune évolution à attendre dans l’après-midi où le ciel reste encombré dans l’ensemble, malgré quelques trouées au nord-ouest du territoire. Le vent de tendance sud est modéré à assez fort au littoral, avec des rafales voisines de 60 kilomètres par heure.Les minimales sont relevées en milieu de nuit avec des valeurs en hausse : de 2 à 7°.Les maximales, elles aussi en hausse, affichent 8° dans l’Avesnois, 9 à 12 d’est en ouest.C’est le passage d’un nouveau front. Il nous laisse un ciel bas et gris ponctué de pluies faibles et éparses, sous un vent toujours assez fort et des températures encore en hausse.Cette dégradation ondule ensuite sur les Hauts-de-France avant de se décaler vers l’est jeudi dans l’après-midi, permettant aux éclaircies de revenir par l’ouest. Le vent d’ouest reste marqué avec des rafales et les températures grimpent encore avant de rechuter vendredi, où un ciel de traîne se met en place après le passage d’une nouvelle dégradation dans la nuit.Texte Paul Renard