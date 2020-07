Météo France : les prévisions pour ce mardi 7 juillet (et pour les prochains jours)

► Mardi 7 juillet.Enfin du vrai beau temps ! Les pressions qui poursuivent leur hausse, nous offre un mardi très agréable.Ce matin le ciel est très ensoleillé, seuls quelques cumulus soulignent le bleu du ciel. Le vent est faible dans la matinée. L’après-midi se poursuit avec un franc soleil sur toute la façade ouest, dans l’intérieur seuls quelques cumulus de beau temps sont à signaler.À noter en fin d’après-midi que le vent d’un large secteur ouest va se renforcer pour souffler en pointes autour de 40 km/h sur le littoral (du Pas-de-Calais en particulier).► TempératuresC’est donc un joli mardi qui nous attend mais qui va débuter avec des températures bien fraîches !En effet, au petit matin, Météo France annonce des valeurs comprises entre 7° et 11° dans l’intérieur, 13° et 15° à la côte. A l’inverse, les maximales gagnent quelques degrés : 19° à 22° sur le littoral, 21° à 24° sur le reste de la région.► Météo des plagesPuisqu’aujourd’hui nous fêtons les Raoul, comment ne pas penser à celui qui a chanté notre région : Raoul de Godewarsvelde !Dans sa chanson « La Côte d’Opale » il parlait de deux terres qui se rencontrent, de deux mers qui se confondent, d’un long ruban de sable pâle où se marient vagues et dunes ! Tout cela pour vous dire que c’est LE jour où il faut profiter de nos larges plages ! Les quelques nuages présents le matin disparaissent l’après-midi ! Le vent sera calme en journée, mais se renforcera en fin d’après-midi. La mer belle à peu agitée deviendra agitée en soirée de la frontière belge au cap Gris-Nez. Les températures maximales affichent 18° à 20° et l’indice UV prévu entre 12h et 16h est de 7 attention aux coups de soleil ! (pensez à protéger les plus petits, et n’oubliez pas les lunettes de soleil !)► Qualité de l’airLes niveaux d'ozone augmenteront légèrement, en lien avec les conditions atmosphériques (températures plus élevées et ensoleillement important). Néanmoins, la qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble de la région. (L'ozone se forme à partir des polluants émis, qui réagissent avec les rayons ultra-violets du soleil et les températures élevées).Doit-on vraiment parler du temps des trois prochains jours ? Vous l’aurez deviné, il ne va pas vraiment être digne d’un mois de juillet !► MercrediEn marge d’une onde circulant de l’Ecosse aux Pays-Bas, le ciel des Hauts-de-France va se charger par le nord. Sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais il sera couvert avec des pluies faibles et continues, tandis qu’au sud, vous allez rester au sec sous un ciel plus lumineux malgré l’arrivée des nuages. Le vent sera également sensible sur la moitié nord de la région (rafales de 40 à 50 km/h). Les températures repartiront à la hausse provisoirement : 10° à 15° le matin, de 17° sur le détroit à 25° sur le sud, mais seulement 18° ou 19° sous la pluie.► JeudiTemps maussade avec des petites pluies ou bruines par moment. Les températures seront très douces : Minimales de 12° à 16°, maximales de 17° à 20° sur la zone côtière, et de 21° à 25° dans l’intérieur.► VendrediToujours un temps couvert avec des passages pluvieux, en fin de journée nous passerons sous un ciel de traîne avec des averses. Températures de 10° à 14° le matin, 19° à 24° l’après-midi. Texte : Anne-Sophie Roquette.