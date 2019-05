Météo France : les prévisions pour ce mardi 7 mai (et pour les prochains jours)

Mardi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Mercredi

Jeudi

Vendredi

La matinée commence un peu comme hier sous un ciel hétérogène, les nuages sont plus ou moins compacts au fil des heures, et le soleil arrive quand même à venir illuminer notre début de journée, selon Météo France.L’après-midi se poursuit sous un ciel changeant. Sur le quart nord de la région, quelques averses sont possibles, tandis que par le sud arrivent des nuages élevés annonciateurs de la prochaine perturbation. Le vent orienté sud-sud-ouest va basculer un peu plus au sud-est en fin de journée mais restera faible.Dès potron-minet Météo France prévoit 2 à 5° dans les terres, 5 à 7° en bord de mer, quant aux maximales elles remontent par rapport à hier, le minimum du jour étant 13° pour Malo ou bien encore Hardelot, partout ailleurs il fait 14 ou 15°.Pas franchement terrible ! La dégradation arrivée durant la nuit nous donne une matinée avec un ciel gris avec des pluies faibles à modérées, à la mi-journée cette dernière va nous quitter par l’est mais laissera derrière elle un ciel de traîne agité avec de fréquentes averses parfois orageuses. Quant au vent de sud-sud-ouest, il sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h voire plus sur les côtes. Seule « consolation » le thermomètre qui continue à retrouver un peu de « couleurs », des minimales de 5 à 9°, des maximales de 14 à 16°.Les averses vont se poursuivre dans le nuit de mercredi à jeudi, nous les retrouverons dans la matinée de jeudi, puis, si tout va bien, le ciel de l’après-midi va se morceler devenant plus variable, avec des averses éparses. Le vent restera soutenu (rafales de 40 à 65 km/h) et les températures matinales iront de 6 à 9°, celles de l’après-midi de 13 à 15°.Croisons les doigts pour que tout ceci se confirme, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, la tendance laisse penser que la journée se passera sous un temps sec avec des éclaircies, encore des rafales de vent (40 à 50 km/h) et une fourchette de températures de 6 à 9° pour les minimales, de 14 à 16° pour les maximales, mais l’indice de confiance pour l’échéance n’est que de 3 sur 5, donc… À suivre !Textes : Anne-Sophie Roquette.