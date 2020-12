Météo France : prévisions pour ce mardi 8 décembre et pour les prochains jours

Bonne fête Elfried !

► Mardi 8 décembreLa situation évolue peu avec toujours une goutte froide qui stagne au-dessus de nos régions. Brumes et brouillards seront encore largement au rendez-vous, parfois denses et givrants. Vous prendrez garde au risque de précipitations neigeuses ou verglaçantes en matinée sur l’avesnois et la moitié est de l’Aisne.Au fil des heures, le ciel restera lourdement chargé. Une évolution favorable se développe pourtant en cours d’après-midi. Des éclaircies encore timides se mettent en place dans les terres. Elles devraient être plus franches en bord de mer, mais contrariées de temps à autre par quelques averses.► TempératuresLes gelées seront encore généralisées le matin dans l’intérieur :-1 à Saint Quentin et Vermand2 à Dunkerque et Malo-les-BainsPour les maximales, 3 à 6 degrés :4 pour Arras et Roeux5 à Senlis et Chantilly► MercrediLa goutte froide reste centrée sur le nord de la France. Vous ajoutez à cela un front pluvieux, et vous obtenez un cocktail bien hivernal pour la journée, avec également du brouillard et des gelées généralisées.► JeudiUne nouvelle perturbation tente d’aborder les Hauts-de-France depuis la Normandie, mais elle peine à gagner la région.Du Calaisis aux confins de la Champagne, le ciel restera gris en matinée, plus éclairé en journée.Enfin vendredi, les basses pressions laissent à nouveau rentrer les dégradations, et ce sera le cas en cette fin de semaine avec un ciel très chargé et des pluies intermittentes.► QUALITE AIRL'épisode de pollution aux particules PM10 devrait se poursuivre sur le Nord et le Pas-de-Calais. Une qualité de l'air mauvaise causée par des émissions locales élevées, dues au chauffage résidentiel, et à de mauvaises conditions de dispersion des polluants. Le reste de la région devrait connaitre une bonne qualité de l'air.Texte : Thomas Leridez