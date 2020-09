Météo France : les prévisions pour ce mardi 8 septembre (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Qualité de l'air

Au réveil, ce mardi, le ciel est bien encombré sur les deux tiers nord des Hauts-de-France alors que l’on aura déjà quelques trouées en descendant vers le sud picard.Dans l'après-midi, là où il n’y avait que de la grisaille le matin, des éclaircies apparaissent tandis qu’ailleurs le soleil s’affirmera encore plus avec un temps très agréable.Avec le passage perturbé de cette nuit, la masse d’air est chaude. Les températures du lever du jour augmentent fortement par rapport à celles que l’on a eues hier matin : de 10 à 17 degrés.Dans l'après-midi, les maximales seront de 20 à 25 degrés. 22 à Calais et Fréthun, 25 à Compiègne et Noyon., le contexte ne change pas. Nous sommes toujours en hautes pressions, avec un ciel qui accueillera encore de beaux passages ensoleillés, contrariés de temps à autres par quelques nuages. Et on aura toujours de l’air doux et humide, les températures seront douces.La nuit suivante, on a le passage du front froid de la dégradation avec de bonnes averses. Elles se décaleront en matinée ded’ouest en est, avant de nous quitter, et de laisser derrière elle un temps ensoleillé. En revanche les températures commenceront à baisser.Ce qui se confirmera, avec une ambiance fraiche mais sèche…et beaucoup de soleilLes polluants atmosphériques resteront à des niveaux faibles et la qualité de l'air continuera d'être bonne partout ce mardi dans les Hauts-de-France.Et puis le conseil du jour : à vélo ou à pied, adaptez vos trajets pour emprunter les axes de circulation les moins fréquentés, et limiter votre exposition à la pollution.