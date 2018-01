Météo France : les prévisions pour ce mardi 9 janvier (et les prochains jours)

Carte Météo France pour ce mardi matin

Carte Météo France pour ce mardi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Peut-être allez-vous rencontrer sur votre chemin ce matin quelques bancs de brume ou de brouillard, soyez donc prudents sur la route !Après, en ce qui concerne le ciel de cette journée du 9 janvier, c’est une couverture nuageuse qui va nous tenir compagnie, du matin au soir, quelques gouttes devenant possibles dans le courant de l’après-midi car l’anticyclone qui nous protégeait va se décaler vers l’est de l’Europe. Le vent de secteur Est en matinée va progressivement s’orienter au Sud, tout en restant faible.Dans la nuit de mardi à mercredi, et plus précisément en seconde partie de nuit, des pluies éparses vont se développer sur l’ensemble de la région avec l’arrivée d’une masse d’air plus « chaude ».Les températures au lever du jour sont de 1 et 2°, localement 3° dans le boulonnais, ensuite les valeurs vont monter pour atteindre leur « summum » dans le courant de la nuit suivante 7 à 9° (normal avec notre fameuse arrivée d’air chaud !), ce fameux secteur chaud va quitter la région par le nord en cours de matinée, nous laissant pour la suite de la journée sous un ciel de traîne, autrement dit : nuages et petites pluies le matin, suivis d’éclaircies et de rares averses possibles principalement sur l’ouest du Pas-de-Calais, températures moyennes 5° le matin, 9° l’après-midi., nous devrions être en situation de « marais barométrique » avec l’arrivée d’air plus humide en cours d’après-midi. Brumes et brouillards au lever du jour, puis belles éclaircies avant que le ciel ne se charge de nuages bas. Le temps devrait rester sec. (T° 3/7)Enfin, si la tendance se confirme, nous devrions conserver un temps sec mais un ciel très nuageux (grisaille plaquée au sol) , et des températures moyennes en baisse : 2° et 5°.